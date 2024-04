Fora de casa, Cruzeiro empata com Unión La Calera-CHI e segue sem vencer na Sul-Americana

O Cruzeiro retorna aos gramados pelo Brasileirão. No próximo domingo, a equipe recebe o Vitória no Mineirão, pela quarta rodada. A bola rola às 16h (de Brasília). Assim como Cabuloso, o Unión La Calera também joga no domingo. Por sua vez, diante do Colo-Colo, às 19h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Chileno. O jogo acontece no Estádio Monumental David Arellano.