Com Renato Augusto e Calegari de volta, Fluminense divulga relacionados para jogo contra o Cerro Porteño

Nesta terça-feira, o Fluminense divulgou, em suas redes sociais, a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Renato Augusto, recuperado de lesão na panturrilha, e Calegari, recuperado de lesão no ligamento do joelho, são as novidades para Fernando Diniz no confronto.

Renato Augusto entrou nos gramados pela última vez no empate pelo placar de 1 a 1 contra o Alianza Lima, no dia 3 de abril, pela estreia do Fluminense na fase de grupos da Libertadores. O camisa 20 sofreu uma lesão na panturrilha.

Já Calegari volta a ser relacionado para uma partida após quase oito meses sem atuar. O atleta, em setembro do ano passado, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo quando jogava pelo Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos.