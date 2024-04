América-MG anuncia acessos por reconhecimento facial e QR code na Arena Independência

O América-MG anunciou nesta terça-feira a implementação de reconhecimento facial e QR code nas entradas da Arena Independência. A tecnologia atuará pela primeira vez neste sábado, na partida diante do Novorizontino, pela segunda rodada da Série B.

Os modelos de reconhecimento facial serão implementados pelo América-MG de forma gradativa nos próximos meses. Em breve, todos os sistemas do estádio contarão com as novas tecnologias.

A empresa responsável pela implementação é a Imply, que também atua em outros estádios no Brasil como a Arena MRV (Atlético-MG), o Beira-Rio (Internacional), a Ilha do Retiro (Sport), a Ligga Arena (Athletico) e o São Januário (Vasco da Gama).