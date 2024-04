Arthur Cabral marca, e Benfica ganha do Farense fora de casa pelo Português

Nesta segunda-feira, no Estádio de São Luís, pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Farense pelo placar de 3 a 1 e retomou a distância de sete pontos em relação ao líder Sporting. A equipe contou com gol do brasileiro Arthur Cabral para garantir mais três pontos na competição.

Assim, o Benfica chega aos 73 pontos e ocupa a segunda colocação do torneio nacional. O Sporting, líder, soma 80. Já o Farense, diante do revés, estaciona na décima posição, com 31 unidades contabilizadas.

Pela 31ª rodada do Campeonato Português, o Benfica volta aos gramados, neste sábado, contra o Braga, no Estádio da Luz. A partida está marcada para começar às 14h (de Brasília). O Farense, por sua vez, na próxima segunda-feira (29), visita o Estrela da Amadora, às 16h15, no Estádio José Gomes.