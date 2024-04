Com baixa na zaga, Corinthians faz último treino para jogo contra Red Bull Bragantino; veja provável time

Nesta sexta, no CT Dr. Joaquim Grava, os atletas iniciaram as atividades na academia, na parte interna do CT, com ativações. Em seguida, o elenco foi ao campo 3 para aquecimento e trabalho com bola sob o comando da comissão técnica.

António organizou um trabalho tático e de bolas paradas, encerrando os últimos ajustes para a partida.

O jogo contra o Bragantino será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Com apenas um ponto conquistado, o Timão vai em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.