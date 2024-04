Nikão tem retorno ao Athletico-PR encaminhado e deve deixar o São Paulo

Não é só Thiago Carpini que deixou o São Paulo. Nikão está de malas prontas para se transferir para o Athletico-PR, clube no qual é ídolo, por empréstimo até o fim da atual temporada, quando se encerra seu contrato com o clube do Morumbi. Pouco utilizado no Tricolor, o meia-atacante busca recuperar o bom futebol no Furacão, onde conquistou alguns dos títulos mais importantes da história do clube.

Nikão chegará ao Athletico-PR com o aval de Cuca. Pelo Furacão o meia-atacante conquistou duas Copas Sul-Americanas, fazendo o gol do título em uma delas, contra o Red Bull Bragantino, e uma Copa do Brasil.

O empréstimo de Nikão ao Athletico-PR alivia a folha salarial do São Paulo. O meia-atacante tem vencimentos consideráveis no Tricolor, que não vive um momento financeiro extremamente positivo.