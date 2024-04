John Textor tem julgamento adiado no Pleno no STJD

Dono da SAF do Botafogo , John Textor teve o julgamento adiado no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. O dirigente e empresário seria julgado ainda pelas declarações após a derrota do Glorioso para o Palmeiras por 4 a 3, no Engenhão, no Brasileirão do ano passado.

Em comunicado em seu site oficial, o STJD alegou uma "questão técnica" para opção do adiamento. Desta forma, o julgamento de Textor será retomado na semana que vem.