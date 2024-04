Diretor e presidente do Conselho Deliberativo escancaram crise política no Corinthians

A Gazeta Esportiva teve acesso ao documento com a resposta de Romeu, que não poupou palavras contra Rubão, o principal articulador político de Augusto Melo na última eleição.

Romeu questionou a fala de Rubão, já que a criação das comissões está prevista no Estatuto do clube. Além disso, o presidente do Conselho Deliberativo questionou a atuação do dirigente no futebol da agremiação.

"A pegadinha desse jogo, é que o Diretor de Futebol, no dia seguinte ao Corinthians estar à beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, venha a público em uma entrevista atacando a honra de Conselheiros, caluniosa e desrespeitosa, tentando jogar todas as instituições do clube e seus integrantes em conflito generalizado para criar uma narrativa se vitimizando, justamente para se eximir de dar explicações sobre seu trabalho que é questionado por unanimidade. Oras, vá se explicar pelo desempenho pífio de nosso time, pois a todos parece que o problema lá no CT é de gestão do futebol. Sobre isso o Presidente também deve explicações a todos, o que acontece com e no Corinthians", escreveu Romeu.

O presidente do Conselho ainda aconselhou Augusto a "se afastar desse tipo de gente, custe o que custar, para que não seja refém de ninguém". A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que relação de Melo e Rubão, hoje, é de distanciamento, por conta de decisões tomadas pelo diretor de futebol e pelo protagonismo que Fabinho Soldado adquiriu no departamento.

Augusto está sendo pressionado por aliados para desligar Rubão do cargo de diretor, mas essa não é uma decisão simples de ser tomada, por se tratar de um antigo aliado político, de forte influência no clube. Fran Papaiordanou, integrante da chapa União dos Vitalícios, vem ganhando força nos bastidores para assumir a função em caso de saída de Rubens.

Romeu Tuma Junior foi apoiado por Augusto Melo na eleição do Conselho Deliberativo e derrotou Jorge Kalil, que foi o candidato da oposição. Seu mandato no órgão fiscalizados do clube vai até 2027.