Luis Guilherme festeja bom momento pelo Palmeiras e mira primeiro gol no Allianz Parque

Luis Guilherme prevê uma partida "difícil" diante do Pantera. Os times se enfrentaram na primeira fase do Paulistão deste ano, e a equipe de Abel Ferreira levou a melhor, vencendo por 1 a 0. Para o duelo desta quinta-feira, mais de 21 mil ingressos já foram vendidos.

"É um jogo muito difícil. Jogamos contra eles no Paulistão e sabemos que é uma equipe muito difícil de jogar. Vamos jogar agora em casa, contando com o apoio da nossa torcida, para que possamos sair com um bom resultado a nosso favor", afirmou o atleta.

"É sempre importante jogar em casa, ainda mais com o apoio da nossa torcida, que sempre nos incentiva, do começo até o final. Com certeza amanhã não será diferente. O apoio vai ser fundamental para que a gente possa sair com essa vitória", acrescentou.

Após marcar seu primeiro gol como profissional no Palmeiras, Luis Guilherme tenta balançar as redes pela primeira vez no Allianz Parque. Campeão em todas as categorias na base, ele soma um único tento em 39 partidas pela equipe principal alviverde.

"Estou treinando firme para quando chegar esse momento, no Allianz, com o apoio da nossa torcida, poder sair esse gol que eu tanto quero que aconteça", concluiu.

O Palmeiras deve ter mudanças para enfrentar o Botafogo-SP. O técnico Abel Ferreira deve preservar alguns titulares devido ao desgaste físico, e Raphael Veiga pode ganhar um descanso. Com isso, Luis Guilherme pode começar o jogo como titular no meio-campo.