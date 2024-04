Após derrota para o Flamengo, Thiago Carpini é demitido do São Paulo

Comunicado Oficial

O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda.

O Clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços... pic.twitter.com/rsqivpi6zu

Após a queda no Paulistão, Thiago Carpini teve mais de duas semanas para preparar a equipe exclusivamente para a estreia na Copa Libertadores. É verdade que o treinador não pôde contar durante parte deste período com os atletas convocados para defender suas respectivas seleções, como Arboleda, James Rodríguez, Nahuel Ferraresi, Rafael e Pablo Maia, porém, teve a maioria dos jogadores do elenco à disposição, com exceção também de alguns lesionados.

Thiago Carpini deixa o São Paulo com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas - aproveitamento de 50%. Apesar do curto período à frente do time, o treinador conquistou a Supercopa Rei contra o Palmeiras, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar, além de ter quebrado o incômodo tabu na Neo Química Arena, vencendo o Corinthians por 2 a 1.