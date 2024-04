Teixeira admite erro em volta de Kleiton Lima ao Santos e promete ir afundo em investigações

Marcelo Teixeira ainda pediu para que as denúncias deixem de ser anônimas e voltou a destacar que o fim do contrato de Kleiton Lima com o Santos não significa que as investigações serão encerradas.

"Não queremos acobertar o treinador nem fazer nada contrário às jogadores, queremos seguir sendo exemplo. Não vamos nos contentar com denúncias anônimas, vamos nos contentar com as denúncias sendo feitos de maneira corajosa. Para que a gente moralize e tenha no futebol feminino um meio salutar. O futebol feminino não precisa de protestos, precisa de apoio, de investimento, aproveitar essas oportunidades de talentos que temos pelo Brasil. E o Santos continuará trabalhando para isso, adotando essas medidas. A medida não vai parar no término do contrato com o jogador, para que essas ações terminem em responsabilidades de todos que devem assumi-las, sem ficar jogando aqui ou acolá, para que a gente entenda o que está acontecendo. Tem que ir até as últimas consequências, para que se preserve todos os envolvidos", comentou.

Kleiton Lima foi demitido das Sereias da Vila em setembro do ano passado, época em que as acusações vieram à tona. Agora, o seu retorno ao Santos gerou bastante repercussão e sua segunda passagem se encerra com apenas um jogo disputado.

O treinador solicitou afastamento do cargo na segunda-feira. Em nota, ele afirmou que "o pedido foi feito para preservar sua integridade, de sua esposa e filhos, já que nos últimos tempos, todos receberam ataques cruéis através das redes sociais".

"O treinador veio, colocou o cargo à disposição, a diretoria aceitou a saída. Ali começou um procedimento interno e uma investigação policial. Quando chegamos, não tínhamos conhecimento do que foi feito aqui e no âmbito policial. Quando vieram os pareceres que não se apurou nada de quem participou da época, os departamentos jurídicos, os responsáveis pelo futebol feminino e profissional, todos que estavam relacionados ao processo. Lá, estavam as cartas anônimas, que poderiam ser feitas por uma, duas ou dez pessoas, porque são anônimas, não há registros dos autores dessas cartas. Quando foi feita a decisão do retorno do profissional, foi baseado nisso", contou Teixeira,

"Não temos nenhuma prova envolvendo a parte interna como também não temos nenhuma comprovação da parte externa. Porém, o próprio profissional, como também o Santos, entenderam que não era o momento do profissional continuar à frente do clube. No ano passado, todas as atletas que estavam foram ouvidas, acredito que sim. Isso não pertence ao processo da diretoria atual, existe do processo anterior, não tive acesso a isso. O elenco atual não é o mesmo, grande parte das meninas que estão aqui, não estavam no ano passado. O trabalho da diretoria não envolve um processo do ano passado, envolvendo o Kleiton Lima. O nosso projeto não é apoiar isso, ao contrário, queremos combater essa iniciativa. E nada vai atrapalhar o projeto, nem a sua vinda, nem a saída", finalizou.