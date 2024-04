São Paulo x Botafogo: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro sub-20

O time sub-20 do São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), em Cotia.

A equipe tricolor ainda busca sua primeira vitória na competição de base. Os garotos de Cotia ocupam a 15ª posição na tabela, com apenas um ponto conquistado - um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Botafogo vive situação semelhante. O time carioca soma apenas um ponto e aparece no 13º lugar do torneio. A equipe vem de um empate com o Fortaleza, por 1 a 1.