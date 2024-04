São Paulo é derrotado pelo Flamengo no Maracanã, e pressão sobre Carpini aumenta ainda mais

Sem nada a perder, Carpini ainda resolveu tirar Calleri para a entrada de André Silva, que marcou dois gols nos últimos dois jogos, mas o que faltava mesmo para o São Paulo era um coletivo forte, algo que não vem sendo mostrado há muito tempo sob o comando do treinador.

São Paulo desconta

Antes do apito final o São Paulo ainda conseguiu diminuir a vantagem do Flamengo. Erick recebeu pela direita e tocou para Alisson, que cruzou na medida para Ferreirinha completar de cabeça no segundo pau, vencendo Rossi e recolocando a equipe de Thiago Carpini no jogo.

Com um pouco mais de confiança, o Tricolor preencheu o campo de ataque no fim do jogo em busca do tão sonhado empate. Aos 39, Pablo Maia ficou com a sobra na entrada da área e bateu para o gol. A bola desviou na defesa do Flamengo e sobrou para André Silva, mas Rossi estava esperto para chegar antes do atacante são-paulino e evitar o segundo gol dos visitantes. Assim, coube aos comandados de Thiago Carpini se conformarem com mais uma derrota no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 1 SÃO PAULO