Flamengo renova contrato com a Adidas até 2029

O Flamengo e a Adidas definiram a renovação do contrato até 2029, estendendo assim o vínculo iniciado em 2013. Com a ampliação, serão 16 anos ininterruptos de parceria no fornecimento de material esportivo.

"Nossa parceria com a Adidas é um grande sucesso há mais de 10 anos. Esta união de duas marcas ícones do futebol mundial tem gerado excelentes resultados para as duas partes. Temos certeza de que os mantos produzidos pela adidas vão continuar vestindo muito mais atletas e torcedores do Flamengo nos próximos anos e se eternizarão em novas grandes conquistas", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.