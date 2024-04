Gómez avalia atuação do Palmeiras contra o Inter e já foca no Flamengo: "24 horas para digerir a derrota"

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras perdeu do Internacional, por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Wesley, ex-Verdão. O zagueiro Gustavo Gómez lamentou o resultado, mas já citou a preparação para o próximo compromisso da equipe.

"Sabemos que todos os jogos vão ser difíceis. Hoje no primeiro tempo não caprichamos no jogo, no segundo tempo conseguimos encaixar, buscamos o empate até o fim, mas futebol é assim. Agora, temos 24 horas para digerir essa derrota aqui e prepara da melhor forma para o jogo de domingo", disse em entrevista ao Premiere.

No primeiro tempo, o zagueiro vacilou e cometeu um pênalti em Wesley. Borré, na cobrança, porém desperdiçou. O time gaúcho abriu o placar aos 44 do primeiro tempo.