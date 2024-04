FPF e CBF iniciam ofensiva por melhoria de gramados dos estádios paulistas

"A melhoria de gramados e sistemas de iluminação dos estádios é um compromisso de campanha e uma das prioridades da gestão do presidente Ednaldo Rodrigues, e o Programa Gramado Paulista é o primeiro projeto aprovado, entre todas as federações estaduais, no âmbito do "Palcos do Futebol" do CBF Transforma. Sem dúvidas este projeto será uma referência para todo o país", disse Ricardo Leão, Gerente de Desenvolvimento e Projetos da CBF.