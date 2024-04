Flamengo x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao jogo do Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h15 (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

A partida entre Palmeiras e Flamengo terá transmissão do SporTV.