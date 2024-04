Escalação do São Paulo: Carpini mantém esquema com 3 zagueiros para enfrentar o Flamengo

A escalação do São Paulo para enfrentar o Flamengo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Welington; Luciano e Calleri.

O retorno de Patryck ao banco de reservas é visto com bons olhos pelo fato de nos últimos jogos o São Paulo ter contado apenas com Welington como lateral esquerdo de origem, tendo que recorrer eventualmente ao meia Michel Araújo improvisado no setor.

O jogo desta quarta-feira é decisivo para a continuidade do técnico Thiago Carpini à frente do São Paulo. Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista e as derrotas na estreia na Libertadores e Campeonato Brasileiro, a diretoria são-paulina não está nada satisfeita com o trabalho realizado pelo treinador e tem avaliado nos últimos dias a possibilidade de substituí-lo por um outro profissional.

Há a possiblidade, inclusive, de Thiago Carpini ser desligado do São Paulo mesmo se não for derrotado pelo Flamengo no Maracanã. No ano passado, Rogério Ceni deixou o clube após uma vitória sobre a Academia Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, e um roteiro parecido poderia se repetir após a partida no Rio de Janeiro.