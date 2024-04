Com gol de Soteldo, Grêmio bate Athletico-PR e vence a primeira no Brasileirão

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Athletico-PR em sua arena e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Cristaldo e Soteldo.

Assim, com o resultado positivo, o tricolor gaúcho, que havia perdido para o Vasco na estreia, assume provisoriamente a sexta posição do torneio nacional, já que a rodada ainda terá outros jogos pela frente. Já o Athletico-PR, que vinha de oito vitória seguidas, voltou a ser derrotado e, assim, caiu para o quinto lugar.

Pela terceira rodada do Brasileirão, no próximo sábado, o Grêmio recebe o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília). Já o Athletico-PR duela com o Internacional no domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada.