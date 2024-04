Conselho Deliberativo do Corinthians aprova orçamento de 2024; confira

Os conselheiros do Corinthians que compareceram ao Parque São Jorge na última segunda-feira aprovaram, por unanimidade, o orçamento de 2024 do clube. O documento passou por revisão em março, e registra as metas orçamentárias da agremiação para esta temporada.

No orçamento de 2024, a diretoria chefiada por Augusto Melo prevê arrecadar R$ 935,4 milhões, com um superávit de R$ 17,6 milhões. Como principais receitas, o clube espera embolsar R$ 313 milhões com venda de direitos de transmissão, R$ 263,2 milhões com patrocínios, e R$ 133,3 milhões com venda de jogadores.

As metas esportivas do Corinthians para a temporada são: oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa Sul-Americana e 7º lugar de Campeonato Brasileiro.