Atlético-MG x Criciúma: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Atlético-MG e Criciúma se enfrentam, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 20h (de Brasília). As duas equipes, que empataram na primeira rodada do campeonato nacional, buscam o primeiro triunfo.

Apertem os cintos! Hoje começa a segunda rodada do #BrasileirãoBetano! É início em modo turbo no Campeonato mais equilibrado do mundo! ???? pic.twitter.com/5YLplwxaem