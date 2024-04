Sasha lidera Red Bull Bragantino em participações em gols nas últimas duas edições do Brasileiro

Na noite do último sábado, o Red Bull Bragantino estreou no Campeonato Brasileiro 2024. Em sua primeira partida, o Massa Bruta saiu atrás e conseguiu a virada, mas acabou cedendo o empate ao Fluminense em 2 a 2 no Maracanã.

Um dos autores dos gols do Red Bull Bragantino foi Eduardo Sasha, que tem sido peça fundamental para a equipe paulista. Não à toa, é o artilheiro e o jogador do elenco com mais participações em gols do time nas últimas duas edições do Brasileirão.

De acordo com dados do Sofascore, Sasha balançou as redes 12 vezes e também distribuiu três assistências em suas últimas 34 partidas do torneio. O atacante, assim, soma 15 contribuições em gols, com média de participação de 0,44 por jogo.