RB Bragantino x Vasco: confira as prováveis escalações e onde assistir ao confronto do Brasileirão

Após estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama tem mais uma pedreira nesta quarta-feira. Pela segunda rodada da competição, o time cruzmaltino enfrenta o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. A partida está marcada para às 19 horas (de Brasília). A partida será transmitida pelo Premiere.

Em um São Januário lotado, o Vasco venceu o Grêmio com uma boa atuação no último domingo. O resultado em casa logo na estreia deixou o torcedor com a esperança de evitar o sufoco vivido na última temporada, quando o time se livrou do rebaixamento somente na 38ª rodada.

Embora não tenha vencido na rodada inaugural, o Bragantino comemorou o empate alcançado no Maracanã diante do Fluminense, atual campeão da Libertadores e um dos elencos mais fortes da competição. O time de Pedro Caixinha saiu atrás no placar, mas conseguiu virar e por pouco não saiu de campo com os três pontos no sábado.