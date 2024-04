"O vermelho é exagerado neste lance", diz Xavi sobre expulsão de Araújo pelas quartas da Champions

Após a eliminação por 4 a 1, de virada, para o Paris Saint-Germain em jogo válido pelas quartas da Liga dos Campeões, o treinador Xavi, do Barcelona, criticou o árbitro romeno István Kovács, discordando da expulsão do defensor Ronald Araújo, ocorrida aos 29 minutos do primeiro tempo, ainda quando o Barça estava na frente no placar.

"Estamos descontentes e irritados, pois acho que a jogada marca a eliminatória. Estávamos bem organizados. Para mim, o vermelho é exagerado neste lance. Não é bom ficar com dez, a partir daí é outro jogo", disse.

Xavi ainda revelou ter falado com István Kovács após o apito final.