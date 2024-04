Neymar firma parceria com empresa americana e terá empreendimento de coquetéis

Astro do futebol brasileiro e mundial, Neymar firmou uma parceria com a Fun Brands, empresa de bebidas sediada em Miami, nos Estados Unidos, para lançar um empreendimento de coquetéis a base de vinho e mocktails sem álcool. A nova marca será lançada no Brasil ainda este ano.

"Esta é uma grande oportunidade para me conectar de maneira diferente com as pessoas que me acompanham, criando outras possibilidades de estarmos juntos para além do futebol, que é minha vida", destacou o atacante do Al-Hilal.