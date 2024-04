Com presença de estrelas, Memorial Tênis Brasileiro empossa primeira diretoria; veja detalhes

Com a presença de estrelas como Thomaz Koch, Luiz Mattar, Patrícia Medrado e Carlos Kirmayr, o Memorial Tênis Brasileiro empossou no último sábado sua primeira diretoria, em evento no Club Athletico Paulistano, um dos berços do tênis nacional. Dez presidentes de federações estaduais de tênis também estiveram no evento.

"Além da proposta tão importante de recuperar e preservar a centenária e tão rica história do tênis brasileiro, a chegada do Memorial também tem o grande mérito de reunir tanta gente de peso em torno de um projeto", destacou Koch, presidente de honra do MTB, referindo-se ao apoio de mais de 350 colaboradores voluntários, entre jogadores, técnicos, árbitros e dirigentes.

Koch também falou em nome do vice de honra, José Edison Mandarino - seu eterno parceiro de Copa Davis. Hoje, José Edison vive na Espanha e não pôde comparecer ao evento por motivos de saúde.