Experiente! Marcos Rocha se isola como jogador com mais participações seguidas na Libertadores

Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras, alcançou expressiva marca na noite da última quinta-feira na vitória do Verdão por 3 a 1 sobre o Liverpool-URU, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Ao entrar em campo nesta partida, Rocha se isolou como jogador com mais participações consecutivas no torneio continental.

O camisa 2 do Verdão soma 12 disputas seguidas, incluindo seu período no Atlético-MG (de 2013 a 2017) e no Palmeiras (desde 2018). Com isso, ele superou o paraguaio Néstor Camacho, atualmente no Tacuary-PAR, que tem 11 participações (2012 a 2022).

O duelo diante dos uruguaios foi o primeiro de Rocha, nesta temporada, na Libertadores. Na estreia da equipe, no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, o atleta foi preservado por Abel Ferreira. Ao todo, Marcos Rocha soma 83 partidas de Libertadores, sendo 44 pelo Verdão, e três títulos: um pelo Galo, em 2013, e outros dois pelo Palmeiras (2020 e 2021).