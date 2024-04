Romero e Yuri Alberto formam dupla letal e marcam mais de 50% dos gols do Corinthians

O Corinthians tem contado com uma dupla decisiva para vencer seus jogos nesta temporada. Artilheiros do clube no ano, os atacantes Yuri Alberto e Romero brilharam no triunfo contra o Nacional-PAR, por 4 a 0, pela Sul-Americana.

Juntos, os dois foram responsáveis por 17 dos 27 gols marcados pelo Timão em 2024. Yuri Alberto balançou as redes oito vezes, enquanto Romero anotou nove tentos. Eles são os líderes da equipe no quesito artilharia, bem à frente do terceiro colocado, Pedro Raul, com apenas três.

Camisa 9 do time, Yuri cresceu de rendimento desde a chegada do técnico António Oliveira. Dos oito tentos anotados pelo atacante nesta temporada, sete foram sob o comando do português.