Com dois de Raphinha, Barcelona vence PSG na França pelas quartas da Champions

Nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona venceu, de virada, o Paris Saint Germain, por 3 a 2. Os catalães contaram com atuação decisiva do brasileiro Raphinha, que cravou dois gols.

Agora, as equipes irão se enfrentar, na próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília) no Estádio Lluis Companys, em Barcelona. Quem avançar à próxima fase, encara o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.