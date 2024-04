Com bons números nesta edição, Griezmann é destaque do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

? ??? ? pic.twitter.com/YjkNiNTFTl

O francês, com isso, também lidera a equipe em participações em gols, com sete contribuições. O camisa 7 também tem chamado a atenção por sua visão de jogo - é o jogador do time com mais grandes chances criadas na Champions, com quatro, e ainda com mais passes decisivos (24).

Por fim, Griezmann ainda é o atleta do Atlético de Madrid com mais finalizações no gol (dez), e também ganha notoriedade com o técnico Diego Simeone por seu trabalho defensivo: é o líder do time em duelos vencidos. Ganhou 31 duelos, seja pelo chão ou aéreos.

Com Griezmann vivendo bom momento, o Atlético de Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol antes do duelo de volta das quartas da Champions. Neste sábado, em compromisso válido pela 31ª rodada, o Atleti recebe o Girona, a partir das 09 horas (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano.