Corinthians registra pior público no ano, e Augusto Melo minimiza valor dos ingressos; confira

O Corinthians registrou seu pior público como mandante na temporada de 2024 na goleada contra o Nacional-PAR, nesta terça-feira. O presidente Augusto Melo, após o duelo, negou que o valor dos ingressos tenha relação com o dado.

Diante do Nacional, 32.351 pessoas compareceram à Neo Química Arena para ver o Corinthians vencer o Nacional-PAR por 4 a 0. Antes, o pior público na temporada havia sido na derrota do 3 a 1 para o Novorizontino, com 39.603 torcedores.

Nos últimos dias, vários torcedores questionaram o aumento do valor dos ingressos para o duelo válido pelo torneio continental. As entradas foram mais caras em relação aos jogos do Campeonato Paulista e até mesmo tendo como comparativo a estreia na Sul-Americana de 2023, contra o Universitario.