Vitória volta a ser campeão baiano após sete anos e cala torcida do Bahia

O jogo iniciou bastante movimentado e o Vitória abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. A zaga do Bahia tentou afastar e a bola sobrou para Alerrandro, que finalizou forte e obrigou o goleiro Marcos Felipe espalmar, Wagner Leonardo aproveitou o rebote e chutou para o fundo do gol.

Logo em seguida, aos 19 minutos da etapa inicial, o Bahia empatou. Biel avançou em contra-ataque e cruzou pela esquerda, o goleiro Lucas Arcanjo desviou e a bola ficou com Everton Ribeiro, que dominou e finalizou forte para balançar as redes.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Rezende foi expulso e deixou o Bahia com um a menos. Dudu fez grande passe para Osvaldo, que saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe e foi derrubado pelo zagueiro perto da área. Após revisão do VAR, o árbitro Emerson Ricardo decidiu aplicar o cartão vermelho.

O Vitória marcou novamente aos 47 minutos da etapa inicial, mas o árbitro marcou o impedimento. Matheusinho fez grande passe em profundidade para Rodrigo Andrade, que saiu cara a cara com Marcos Felipe, driblou o goleiro e tocou para o fundo gol. Porém, o atacante estava à frente da zaga do Bahia.

No segundo tempo, o Vitória administrou a vantagem e o Bahia, com um jogador a menos, não conseguiu pressionar. Assim, o resultado permaneceu em 1 a 1 (4 a 3 no agregado) e o Vitória conquistou seu 30º título.