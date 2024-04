Bahia x Vitória: saiba onde assistir e prováveis escalações do duelo de volta da final do Baiano

Duelo de ida

A partida de ida no Barradão, protagonizada pelas duas equipes, foi eletrizante. O Bahia largou na frente com gols de Thaciano e Cauly. Contudo, Mateus Gonçalves diminuiu na segunda etapa e deixou tudo igual aos 44 minutos. Já no apagar das luzes, Iury balançou as redes e deu o triunfo na ida ao Vitória.

Com a vitória de 3 a 2, o Leão da Barra tem a vantagem no duelo de volta - a equipe de Leonardo Condé precisa de apenas um empate para ficar com o título do Estadual. Já o time comandado por Rogério Ceni precisará vencer de pelo menos dois gols de diferença para garantir a taça.