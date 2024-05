CBF divulga áudio do VAR na expulsão de zagueiro do Vitória: 'Cotovelada'

O São Paulo derrotou o Vitória neste domingo, por 3 a 1, no Barradão, em partida marcada pela expulsão do zagueiro Wagner Leonardo com apenas seis minutos do primeiro tempo.

A expulsão gerou muito questionamento por parte do zagueiro do Vitória no intervalo, e a CBF divulgou os áudios da análise do VAR.

No lance, o zagueiro do Leão da Barra tenta se desvencilhar da marcação de Calleri e acaba acertando o argentino no rosto. Inicialmente, o árbitro do jogo, Ramon Abatti Abel, não marcou falta.