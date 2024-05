Inter de Limeira bate o Costa Rica e assume a liderança do grupo G da Série D

O Costa Rica-MS recebeu, neste domingo, a Inter de Limeira, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os visitantes venceram por 3 a 0 e assumiram a liderança do grupo G da competição, com 100% de aproveitamento.

Com a vitória, a Inter de Limeira foi aos seis pontos, na primeira colocação do grupo G. A equipe paulista tem o mesmo número de pontos do Água Santa, mas leva vantagem no saldo de gols. O Costa Rica segue sem vencer e ocupa a sexta posição, com apenas um ponto.

O próximo compromisso da Inter de Limeira é neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Água Santa. O Costa Rica visita o Maringá no próximo domingo, às 18 horas. Os dois jogos são válidos pela terceira rodada da Série D.