Grêmio treina pênaltis e fecha preparação para encarar Juventude no jogo de volta da final do Gaúcho

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Grêmio treinou pênaltis e encerrou a preparação para encarar o Juventude no duelo de volta da final do Campeonato Gaúcho. A bola rola neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os atletas começaram os trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho assistindo um vídeo de observações feitas pela comissão técnica e, por volta das 10h30, partiram para o gramado.

Os goleiros Caique, Marchesín, Gabriel Grando e Thiago Beltrame iniciaram atividades específicas com o preparador Mauri Lima e o auxiliar Enio Oliveira. Enquanto isso, os demais jogadores foram ao campo anexo para os trabalhos físicos e de aquecimento.