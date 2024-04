Giro europeu: Lille vence Olympique de Marselha e dorme entre os três primeiros colocados no Francês

Com 25 minutos da segunda etapa, o Lille ampliou a vantagem no marcador. Bentaleb recuperou a bola e encontrou ótima enfiada para Cabella. O camisa 10 invadiu a grande área e bateu colocado para fazer o segundo gol de sua equipe no confronto.

Contudo, o Olympique não desistiu e conseguiu descontar com menos de dez minutos faltando para o fim do jogo. A zaga do Lille afastou mal e Aubameyang brigou pela bola. A bola bateu no atacante, depois em Ismaily e acabou no fundo das redes: 2 a 1.

No entanto, aos 40 minutos, o Lille fechou a vitória ao balançar as redes pela terceira vez. Tiago Santos recebeu do lado esquerdo dentro da grande área e cruzou rasteiro para trás. Gudmundsson chegou batendo para acabar com qualquer possível reação do adversário.

Confira resultados dos demais campeonatos europeus desta sexta-feira

Italiano



Salernitana 2 x 2 Sassuolo