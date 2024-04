Com dois de Mastriani, Athletico goleia Sportivo Ameliano na Sul-Americana

Os gols

O placar foi aberto logo cedo, aos seis minutos, por Mastriani. O centroavante do Athletico recebeu de Zapelli e finalizou de perna direita.

No entanto, o empate veio logo em seguida, aos 15, com Fredy David, que do meio da área, mandou também com a direita.

Até que aos 32, o Athletico retomou a frente no placar. Bruno Zapelli recebeu o cruzamento de Leonardo Godoy e chutou no lado direito do gol defendido por Nicolás Rossi.

O terceiro do time brasileiro veio com Fernandinho, aos 47 da primeira etapa. Após mais um passe de Zapelli, o experiente jogador arriscou de fora da área e balançou as redes.

Por fim, para fechar com goleada, Mastriani, com muita categoria, desviou de cabeça o cruzamento de Lucas Esquivel, sem chances de defesa.