Rômulo é registrado no BID e tem caminho livre para reforçar o Palmeiras na Libertadores

Na semifinal do Estadual, o Palmeiras eliminou o Novorizontino, por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Endrick. Depois disso, Rômulo se despediu do Tigre do Vale e se juntou ao elenco do Verdão.

Como atuou pelo Novorizontino no Paulistão, Rômulo não pode jogar com a camisa de outro clube na mesma edição. Além disso, ele chegou com a lista do Estadual já fechada.

Com isso, o meia não pôde entrar em campo na derrota de 1 a 0 para o Santos, neste domingo, pelo jogo de ida da final do Paulista, mas decidiu acompanhar a delegação. O atleta, porém, pode jogar nesta quarta-feira, contra o San Lorenzo, fora de casa, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Além da competição continental, ele poderá jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, Rômulo disputou 13 jogos pelo Novorizontino, marcou três gol e deu duas assistências.