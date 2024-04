Presidente da CBF parabeniza Seleção Brasileira sub-17 pelo título Sul-Americano feminino

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), parabenizou a Seleção Brasileira sub-17 pela conquista do título do Sul-Americano feminino da categoria, neste domingo. O Brasil goleou o Paraguai por 5 a 1, no Estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai, e se sagrou campeão do torneio.

"Gostaria de cumprimentar todas as atletas e integrantes da comissão técnico pelo belo trabalho no Paraguai. Vale destacar também o comando da Simone Jatobá, que nos levou a essa conquista invicta. Mais uma vez, parabéns a todos que participaram desta campanha histórica", afirmou o mandatário.