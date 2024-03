Pedro elogia atuação do Flamengo na vitória sobre o Nova Iguaçu

"Só tenho de agradecer a Deus por cada marca que atinjo aqui no Flamengo. É claro que o principal foco será sempre o coletivo, sempre vai ser buscar os títulos dos campeonatos, mas fico feliz por cada marca que atinjo. Hoje, a gente fez o gol 13 mil do Flamengo. Parabenizar a todos que passaram pelo Flamengo, a grandeza que é o Flamengo, a instituição. Fico muito feliz por cada gol que faço com essa camisa e cada gol que faço é um sonho que realizo. E feliz também pelo jogo que a gente fez. Claro que não tem nada ganho. A gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Nova Iguaçu, que tem méritos de chegar à final. Então temos de entrar no próximo jogo com a mesma concentração de hoje", declarou Pedro, à "Band". Ele é o artilheiro do Carioca, com 11 gols.

Com a vitória deste sábado, o Flamengo abriu vantagem na final do Carioca. Agora, pode perder por até dois gols de diferença que fica com o título. O segundo jogo da decisão será no domingo, dia 7, no Maracanã. Antes, o Rubro-Negro tem compromisso pela Libertadores e estreia contra o Millonarios, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), em Bogotá, na Colômbia.