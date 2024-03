"Se for para jogar sem perna, vou jogar", diz Endrick após ser substituído em classificação do Palmeiras à final

"É meu último Paulistão aqui e eu quero fazer de tudo para estar na seleção do campeonato, fazer de tudo para o Palmeiras ganhar, fazer gol, da assistência, poder ajudar minha equipe. Vou lutar porque vai ser meu último Paulistão e tenho que jogar com todas minhas forças. O Palmeiras é um time que tenho muita gratidão. independente de qualquer coisa sempre vai estar no meu coração. Foi o clube que quando eu não tinha nada, era ninguém, foi o único que me quis de verdade, que apostou todas as fichas em mim. Vou fazer de tudo, mas nunca vou retribuir tudo o que eles proporcionaram para mim e minha família. Tudo que eu puder fazer para demonstrar que estou no Palmeiras, que o Palmeiras é o time do meu coração, vou mostrar isso", seguiu.

"Fico muito feliz de fazer parte de um elenco maravilhoso e poder estar jogando. Não é fácil jogar aqui. Poder ajudar com gol, assistência é muito importante. É um campeonato que pude jogar desde a base e conquistar. Enquanto eu puder ganhar esse campeonato, para mim vai ser maravilhoso. Quero ajudar e não importa o jeito que eu estiver. Tenho que dar minha vida por eles e tenho prazer de jogar. Tem que trabalhar bastante porque domingo já tem jogo", finalizou.

O Palmeiras decide o título do Paulista contra o Santos, em jogo de ida e volta. A primeira partida deve acontecer neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.