Marcos Rocha cita pressão sobre o Palmeiras e revela motivação para final: "Deixar nosso nome no clube"

"A nossa motivação já é vestir a camisa do Palmeiras se tiver essas metas traçadas pelo clube e não alcançá-las, você acaba ficando no meio do caminho, perdendo a oportunidade de jogar numa grande equipe. Nossa maior motivação é levar alegria ao torcedor que vem nos apoiando, enchendo o estádio e presentear os familiares que estão no dia a dia nos apoiando. Temos feito renúncias para conquistar as oportunidades, disputar grandes campeonatos e chegar às finais. Deixar nosso nome no clube seria grande motivação", declarou.

No Palmeiras desde 2018, Marcos Rocha soma 291 jogos pelo clube, nove gols e 30 assistências. Na bagagem, tem três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).