Lateral brasileiro não deve permanecer no Real Madrid para a próxima temporada

No Castilla, o defensor soma fez 59 compromissos.

Apesar de ser relacionado para alguns jogos do Real Madrid, o jogador de 20 anos fez apenas uma partida com o elenco principal. Vinícius Tobias foi titular no confronto com o Arandina, da quarta divisão espanhola, pela terceira fase da Copa do Rei, no dia 6 de janeiro de 2024.

Na ocasião, o brasileiro atuou por 80 minutos antes de ser substituído. O Real venceu por 3 a 1.