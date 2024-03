Especulado no Liverpool e Bayern, Xabi Alonso deve seguir no Leverkusen

O técnico Xabi Alonso deve permanecer mais uma temporada no Bayer Leverkusen, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano. O treinador espanhol vive ótima fase no clube alemão e teve seu nome especulado em grandes clubes da Europa, como Liverpool, Bayern de Munique e Real Madrid, mas a tendência é que ele dê continuidade no trabalho realizado no clube alemão.

Apesar do interesse de gigantes europeus, Xabi acredita que a melhor alternativa é permanecer no Bayer Leverkusen em 2024/25, em que o clube tem grandes chances de voltar a disputar a Liga dos Campeões, já que lidera o Campeonato Alemão. Segundo Fabrizio Romano, ele já trabalha no planejamento da temporada seguinte e na manutenção das estrelas do elenco, como Florian Wirtz.

O Bayer Leverkusen está invicto na temporada e ocupa atualmente a primeira posição do Campeonato Alemão, com 70 pontos em 26 jogos, dez a mais que o vice-líder Bayern de Munique. Além disso, a equipe está nas quartas de final da Liga Europa e na semifinal da Copa da Alemanha.