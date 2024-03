Abel admite risco ao escalar Endrick como titular e destaca superação do Palmeiras: "Importante que estamos na final"

O Palmeiras venceu o Novorizontino na noite desta quinta-feira em duelo da semifinal do Campeonato Paulista. Endrick anotou o único gol palmeirense na volta do Verdão ao Allianz Parque depois de dois meses. O autor do tento palmeirense precisou ser substituído no segundo tempo com dores na coxa direita. O técnico Abel Ferreira admitiu que correu um risco ao escalar o camisa 9 e destacou a superação da equipe para garantir a vaga na final do Estadual.

"O Endrick vinha com uma pancada da Seleção, mas é moleque estrelinha, com dom para o gol. Felizmente fez o gol. Estávamos com medo que ele pudesse levar outra pancada. Mas a vida é feita de risco e nós arriscamos. Temos um dia a menos para recuperar do que o adversário, mas vamos usar o recurso que temos para recuperar nossos jogadores", disse.

Endrick havia sentido a coxa direita no empate por 3 a 3 com a Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Na ocasião, o jogador recebeu atendimento e permaneceu em campo. O atleta de 17 anos viajou no avião da presidente Leila Pereira e se reapresentou ao Palmeiras na manhã de quarta-feira, horas após ter atuado pela Seleção Brasileira.