Com treino técnico, Grêmio segue preparação para final do Campeonato Gaúcho

O Grêmio realizou, na manhã desta quinta-feira, o segundo treino visando o primeiro jogo da grande final do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Sob o comando do técnico Renato Portaluppi, o plantel gremista fez trabalho técnico no CT Luiz Carvalho.

Antes do início da atividade, o treinador do Imortal reuniu todos os atletas e comissão técnica na casamata do Campo 1 e conversou por cerca de 15 minutos. O zagueiro Kannemann correu em volta do gramado, enquanto Geromel trabalhou em separado com a equipe de fisioterapia no vestiário antes de também correr.

Já o atacante Gustavo Nunes, que deixou o campo mais cedo contra o Caxias, pela segunda semifinal do Estadual, está recuperado e trabalhou normalmente, assim como o volante Pepê. Por fim, o lateral direito Igor e o esquerdo José Guilherme, atletas da Sub-20, fizeram parte do treino da equipe.