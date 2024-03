Visando Olimpíadas, Alison 'Piu' dos Santos define calendário de competições preparatórias

Alison dos Santos, o Piu (Pinheiros-SP), já definiu as suas competições preparatórias para os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. Campeão mundial em Eugene-2022, nos Estados Unidos, e medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio-2021, no Japão, nos 400 m com barreiras, Alison estreia já no sábado (30/3) na temporada disputando os 400 m rasos e o revezamento 4×400 m (no time de atletas de seu patrocinador de material) no Pepsi Flórida Relays, na cidade de Gainesville, na Flórida.

Piu está morando em Clermont, também na Flórida, e treina no National Training Center nos Estados Unidos desde o início do ano ao lado de Rafael Pereira (AABLU-SC), que faz os 110 m com barreiras, e do treinador Felipe de Siqueira, que orienta os dois. "O grande objetivo do ano, claro, são os Jogos Olímpicos, ele fará algumas provas antes de Paris como preparação, algo que não foi possível na temporada passada por causa da lesão e é o que habitualmente fazemos", disse Felipe, referindo-se à cirurgia que o atleta teve de se submeter no joelho direito em fevereiro de 2023.

"O foco é o 400 m com barreiras e se a equipe se classificar para os Jogos Olímpicos no revezamento 4×400 m e chegar à final em Paris, ele também estará à disposição", lembrou o treinador. "O Alison ainda está em fase de preparação, estamos fazendo um período longo, mas necessário. Vamos iniciar com meetings aqui nos EUA para ir avaliando o treinamento e buscar ritmo de competição."