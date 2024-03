Milito aparece no BID e pode comandar o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro

O argentino Gabriel Milito, apresentado como novo técnico do Atlético-MG nesta quarta-feira, teve contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está livre para comandar o time na final do Campeonato Mineiro, contra o rival Cruzeiro.

Anunciado no último domingo, o treinador de 43 anos assinou vínculo com o Galo até o fim de 2025. Ele chega ao lado de quatro integrantes de sua comissão: o auxiliar técnico Leandro Ávila, o preparador físico Sergio Di Bartolo, o analista de desempenho Juan Manuel Cortes e o psicólogo Patricio Morales.

(Foto: Reprodução)