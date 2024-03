Jogo contra o Talleres será o de número 200 do São Paulo na Libertadores

O São Paulo estreia na Copa Libertadores de 2024 na próxima quinta-feira (4 de abril), contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. A partida será a de número 200 do Tricolor na competição continental.

Segundo o site OGOL, o São Paulo entrou em campo pela Libertadores 199 vezes, sendo 96 vitórias, 48 empates e 55 derrotas. O Tricolor conquistou o torneio em três oportunidades (1992, 1993 e 2005) e é o time brasileiro com mais títulos, junto de Santos, Grêmio, Palmeiras e Flamengo.

Além de ser o brasileiro com mais títulos da competição, o São Paulo é o segundo time do Brasil, empatado com o Grêmio, com mais participações (21). O Palmeiras, com 23, é o clube brasileiro que mais participou do torneio.